Avrebbe rubato una borsa ad un’anziana di Cremona, utilizzando poi bancomat e carta di credito per tentare dei prelievi. Dopo una rapida attività di indagine, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema hanno individuato e denunciato una donna di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, ritenuta responsabile di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di pagamento.

L’indagine ha preso avvio dopo che la mattina del 24 settembre, poco dopo le 12.00, i Carabinieri della Radiomobile di Crema che pattugliavano la Paullese nel comune di Dovera avevano notato un’auto con quattro persone a bordo in atteggiamento sospetto. Li avevano fermati ed identificati: tre uomini e una donna di 32, 33, 30 e 29 anni, tutti stranieri irregolari in Italia, già fotosegnalati con molti precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Uno di loro era stato anche accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino.

Dagi accertamenti dei giorni successivi da parte dei militari dell’Aliquota Operativa di Crema, era emerso che in quella stessa mattina a Cremona era avvenuto un furto con destrezza in centro città nei confronti dell’anziana. La vittima aveva denunciato che mentre si trovava in un bar di corso Mazzini le era stata sottratta la borsetta contenente denaro, carte di pagamento, documenti ed altro.

Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private intorno alla zona in cui era avvenuto il furto, è stato possibile notare la presunta ladra mentre si aggirava in corso Mazzini e guardava le vetrine. Poi aveva osservato un gruppo di persone sedute ai tavolini esterni di un bar e si era seduta ad un tavolo dietro di loro, puntando lo sguardo in modo paricolare alla borsa che l’anziana aveva appoggiato per terra mentre consumava una bevanda.

Quindi la 29enne si era tolta il giubbino smanicato e lo aveva appoggiato sopra la borsa, si era alzata rapidamente e, nel recuperare il suo capo di abbigliamento, aveva preso la borsa nascosta sotto il giubbino.

La vittima aveva anche accertato che, in seguito, qualcuno aveva tentato più volte di prelevare del denaro presso un istituto bancario che si trova in centro a Cremona, senza riuscirci. I militari hanno acquisito anche le telecamere del bancomat che hanno evidenziato i tentativi di transazione, effettuati sempre da parte della stossa donna immortalata dalle telecamere al bar. Infine la denuncia per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di pagamento da parte dei Carabinieri di Crema.

