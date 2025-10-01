In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025, istituita in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali indetta dall’Onu per il 13 ottobre, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ripropone le attività formative e informative rivolte alla cittadinanza.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, nell’ambito delle iniziative in programma dal 4 al 13 ottobre, organizza due giornate di apertura al pubblico presso la Caserma di via Nazario Sauro 14.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere da vicino le attività istituzionali dei Vigili del Fuoco e di sensibilizzare la collettività sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi, favorendo il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle diverse componenti della società civile. Il comando sarà aperto sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre (ore 9-11.30 e 14-18.30).

