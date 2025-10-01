Ultime News

Cronaca

Si è spento a poco più di 50 anni Luca Boccabella, agente della Polizia Locale di Cremona ed ex consigliere della Società Sportiva Stradivari. Se ne è andato dopo una malattia che non gli ha dato scampo, lasciando la moglie e due figli.

Molti i messaggi di cordoglio che sono girati sui social network, da parte di colleghi, ma anche della stessa Stradivari. “Ciao Luca, noi vogliamo ricordarti così: sorridente, entusiasta, disponibile, allegro, combattivo e sempre ligio alle regole” si mette nel post. Ci mancherai tantissimo. Un abbraccio sincero a tutta la famiglia”.

“Nel percorso fatto con noi è stata una persona fondamentale per le decisioni prese insieme e ci ha dato una impostazione di regole da attuare che ancora oggi stiamo utilizzando” commenta il presidente, Massimo Ghezzi.

