Nuove sperimentazioni sul mais e sulla vite con le Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) in programma nei prossimi mesi, e che coinvolgeranno anche la provincia di Cremona. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

“Il primo raccolto di riso ottenuto con le Tecniche di Evoluzione Assistita conferma che la strada è quella giusta” ha detto. “E proprio per questo, siamo pronti ad ampliare questo percorso di altissimo livello scientifico, avviando nei prossimi mesi nuove sperimentazioni Tea anche su vite e mais. In questo modo la Lombardia si conferma non solo pioniera di queste tecnologie, ma come vero proprio laboratorio dell’innovazione agricola in Italia ed Europa”.

“In Oltrepò pavese, in collaborazione con Ersaf testeremo le Tea sulla vite perché crediamo possa essere un’occasione per dare nuove prospettive a un territorio fortemente vocato ma in sofferenza. Sul mais, coltura principe della Pianura Padana e base dell’alimentazione del nostro patrimonio zootecnico, stiamo lavorando per avviare la sperimentazione tra le province di Brescia e Cremona” continua l’assessore.

Per entrambe le nuove sperimentazioni si sta provvedendo in queste settimane alla messa a punto dei protocolli e dei relativi iter autorizzativi.

“Il raggiungimento di questi risultati è merito della straordinaria sinergia tra istituzioni e mondo accademico” conclude l’assessore Beduschi. “Le nostre università stanno dimostrando di essere all’avanguardia, e la Lombardia continuerà a garantire loro tutte le condizioni per rendere il nostro Paese protagonista nel campo dell’innovazione genetica sostenibile”.

© Riproduzione riservata