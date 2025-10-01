Video Pillole
Tg News – 1/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Flotilla sempre più vicina al blocco navale
– Piano Trump per Gaza, Hamas chiede modifiche
– Oktoberfest chiusa per allarme bomba
– A Sabaudia precipita velivolo Aeronautica Militare, 2 morti
– Femminicidio Beneventano, uomo fermato ammette omicidi
– Big industria Ue a Bruxelles: investimenti con taglio burocrazia
– Sì definitivo Senato Festa nazionale San Francesco 4 Ottobre
– Flotilla, Meloni: “Insistere in questa fase è irresponsabile”
– Previsioni 3B Meteo 2 Ottobre

