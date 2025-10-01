Video Pillole
Tg Sport – 1/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tris dell’Inter allo Slavia Praga, doppietta di Lautaro
– L’Atalanta ribalta il Bruges, decisivo Pasalic
– Luca Banchi è il nuovo ct della nazionale italiana di basket
– Sinner conquista Pechino, battuto Tien in due set
– Antropova “Serve tempo per realizzare di aver vinto Giochi e Mondiali”
azn
– Tris dell’Inter allo Slavia Praga, doppietta di Lautaro
– L’Atalanta ribalta il Bruges, decisivo Pasalic
– Luca Banchi è il nuovo ct della nazionale italiana di basket
– Sinner conquista Pechino, battuto Tien in due set
– Antropova “Serve tempo per realizzare di aver vinto Giochi e Mondiali”
azn
© Riproduzione riservata