Una mostra digitale racconta l’asma grave

MILANO (ITALPRESS) – Un percorso espositivo che unisce arte e testimonianza, immaginazione e realtà: obiettivo, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’asma grave e favorire l’emersione di questa patologia spesso sottovalutata. Si chiama “Dottore ho l’asma. È grave? La mostra”, promossa dall’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri all’interno della Milano Digital Week. Lavinia Fagiuoli e Francesca Gastone sono le 2 giovani donne che hanno messo la loro arte al servizio della campagna di sensibilizzazione. Al centro del progetto i pazienti e le loro storie, al fine di mettere in luce aspetti ancora inesplorati della loro condizione e dei loro bisogni.
