Dopo il successo dello spettacolo Maschio caucasico irrisolto che per due anni ha girato i teatri italiani, arriva un nuovissimo show di Antonio Ornano che debutterà nel 2026 dal titolo (In)grato, che girerà tutti i maggiori teatri della penisola a partire da metà gennaio, e che approderà al Ponchielli mercoledì 18 marzo 2026 (ore 21).

I biglietti sono disponibili da oggi, giovedì 2 ottobre, presso la biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13) e online sulle piattaforme vivaticket e ticketone.

LO SPETTACOLO

Lo spettacolo tratterà il tema di un’epoca di “ricette per la felicità” in cui tutti sembrano fare a gara nel mostrare quanto siano grati alla vita per i doni ricevuti, in cui bisogna essere fautori della propria esistenza, in cui tutto dipende semplicemente da noi e dalla nostra predisposizione a connetterci con l’energia vibrazionale dell’universo, c’è chi magari resta un po’ perplesso. La sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo.

E allora c’è chi, in mezzo a tutta questa patinata gratitudine, resta in bilico e magari decide di praticare una genuina ingratitudine, giusto per fare un bagno nella realtà, per guardare con ironia, leggerezza e misericordia la splendida fallibilità di tutti gli esseri umani, perché sbagliano anche i migliori, e quando capita ne siamo felici.

© Riproduzione riservata