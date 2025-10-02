Bonetti Cutting Experts, azienda con sede a Castelleone, leader nella progettazione e produzione di segatrici ad alte prestazioni per alluminio, honeycomb e materiali speciali, continua a rafforzare la propria posizione nel mercato globale attraverso investimenti tecnologici, nuove assunzioni e l’apertura verso nuovi mercati internazionali.

Negli ultimi anni, la società ha consolidato la propria reputazione grazie a una gamma di macchine uniche al mondo, come la serie Aluslicer, l’Evo 545 Alu e la linea Edge, sviluppate per garantire precisione, affidabilità e qualità del taglio senza compromessi. Oggi Bonetti conta 35 dipendenti e un’età media di soli 39 anni, confermandosi come un’impresa dinamica, attenta al ricambio generazionale e alla valorizzazione delle competenze tecniche.

INNOVAZIONE E INVESTIMENTI

Negli ultimi dieci anni Bonetti ha portato avanti un percorso di trasformazione digitale che ha coinvolto l’intera organizzazione. Un passo fondamentale è stato l’inserimento nel ciclo produttivo di una fresatrice di capacità 10.500 x 3.600 mm, un investimento da 2 milioni di euro, che ha permesso di ampliare le possibilità produttive e rafforzare il controllo interno sulle lavorazioni meccaniche.

Solo nel 2025, l’azienda ha già destinato il 10% del fatturato al rinnovo dell’infrastruttura ICT, con l’obiettivo di affrontare le sfide future in un’ottica di cyber security e di miglioramento delle performance digitali. Parallelamente, sono stati realizzati importanti investimenti nella sicurezza dell’unità produttiva, con la posa di nuovi pavimenti industriali e l’introduzione di percorsi di sicurezza dedicati.

Un ulteriore passo verso il futuro è stato l’acquisto di una nuova unità produttiva che diventerà il Bonetti Innovation Center, luogo dedicato a ricerca, sviluppo e sperimentazione di soluzioni sempre più avanzate.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

La presenza di Bonetti sui mercati esteri si è rafforzata grazie a un piano di internazionalizzazione strutturato. Negli Stati Uniti, la partnership strategica con Precision Saws ha consolidato la copertura commerciale e tecnica, includendo figure dedicate all’after sales service con base a Raleigh (North Carolina).

Parallelamente, è stata inaugurata una unità commerciale a Singapore con l’obiettivo di seguire da vicino i clienti del Sud-Est Asiatico, area in forte espansione e di grande interesse per i settori aerospazio e automotive.

BENESSERE DELLE PERSONE E LEGAME COL TERRITORIO

Accanto alla crescita industriale e internazionale, l’azienda promuove un modello che mette al centro il benessere delle persone e il legame con il territorio. Iniziative come la distribuzione di frutta fresca e acqua in azienda, la sponsorizzazione di realtà sportive locali e il consueto appuntamento annuale del Family Day testimoniano l’impegno verso una cultura d’impresa attenta alla salute, alla sicurezza e al senso di comunità.

VISIONE DI FUTURO

“Ogni nuovo progetto è un’evoluzione rispetto al precedente” spiega Rodolfo Bonetti, amministratore dell’azienda. “La nostra missione è unire l’alta meccanica italiana con soluzioni innovative capaci di semplificare e migliorare i processi produttivi dei nostri clienti in tutto il mondo”.

