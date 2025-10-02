Continua la mobilitazione della società civile a sostegno della popolazione di Gaza. A questo proposito, per la giornata del 2 ottobre la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza promuove un flash mob in 100 ospedali di tutta Italia, tra cui anche quello di Cremona, per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza.

A questo proposito, alle 21 verrà promosso un flash mob davanti all’Ospedale di Cremona, con torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare, “per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e per ricordare gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 sanitari i cui nomi ricorderemo in una lettura collettiva durante il flash mob” spiegano gli organizzatori.

Per la giornata di venerdì 3 ottobre, invece, la Cgil, all’indomani dell’abbordaggio a 21 barche che compongono la Global Sumud Flotilla, tra cui alcune italiane, promuove una giornata di sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati.

“L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio” commentano i promotori.

“Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”.

