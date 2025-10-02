Si è svolta il 1° ottobre presso il Golf Il Torrazzo Cremona la celebrazione dell’anniversario dei 65 anni dalla costituzione dell’azienda Officina meccanica Fratelli Aramini, azienda leader nella produzione di giunti e trasmissioni cardaniche a marchio ROTAR®. Al fine di rendere tale evento maggiormente prezioso, sono stati invitati oltre agli attuali dipendenti, anche coloro che, pur avendo concluso la loro carriera

professionale, hanno contributo alla crescita dell’azienda stessa.

In modo particolare durante la serata si è ripercorsa la storia dell’azienda attraverso i racconti e gli aneddoti di coloro che erano presenti sin dalle origini.

Come dichiarato da Paolo Aramini durante la serata: “Ogni anniversario aziendale è molto più di una ricorrenza sul calendario; è un traguardo fatto di impegno sfide superate, relazioni costruite e storie condivise. Che si tratti di 10, 20, 50, o 65 anni, ogni celebrazione è un’occasione preziosa per guardarsi indietro con orgoglio e ripartire con nuova energia.

“Festeggiare un anniversario aziendale in modo autentico e creativo significa dare valore alle persone e alla visione che ha guidato l’impresa nel tempo – ha concuso Aramini -. Oggi, la ditta Fratelli Aramini srl dopo 65 anni ha raggiunto un traguardo straordinario ed è pronta per affrontare il mondo con nuove competenze e conoscenze. Oggi festeggiamo non solo il passato ma anche il futuro, certi come siamo che questa ricorrenza diventerà un nuovo punto di partenza.

Un pensiero di gratitudine va a tutti coloro che hanno caratterizzato la sua storia, a tutti coloro che hanno creduto in FRATELLI ARAMINI srl, e si sono dedicati affinchè potesse essere un’azienda competitiva a livello internazionale.”

