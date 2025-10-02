Giovedi 2 ottobre su CR1 – Canale 19 nuova puntata di “Gioielli sotto casa”, il magazine televisivo condotto da Piero Brazzale e dedicato alla scoperta dei luoghi più affascinanti del nostro territorio. Questa settimana la protagonista è Manerba del Garda, in provincia di Brescia, custode di natura incontaminata, panorami mozzafiato e testimonianze archeologiche di eccezionale valore.

Per provare emozioni intense, non è necessario viaggiare lontano: la Rocca di Manerba, raggiungibile con una breve e suggestiva passeggiata adatta a tutti, è l’esempio perfetto. Un punto strategico che da secoli domina il lago dall’alto e che oggi regala ai visitatori una delle viste più spettacolari del Garda. Dalla croce, simbolo del luogo, lo sguardo abbraccia l’Isola dei Conigli, l’Isola del Garda, il Golfo di Salò, il Monte Baldo e i borghi che si specchiano nelle acque del lago.

Durante il percorso verso la sommità, si incontrano le antiche fortificazioni medievali riportate alla luce e il Museo Civico Archeologico della Valtenesi, custode di reperti unici che raccontano la storia del territorio, dalle palafitte dell’Età del Bronzo – patrimonio UNESCO – fino al castello medievale. La struttura del museo, caratterizzata da un’ampia vetrata panoramica, mette in dialogo le testimonianze storiche con la bellezza naturale circostante.

La puntata esplora anche il cuore verde e blu del territorio: la Riserva Naturale Orientata della Rocca e del Sasso, un mosaico di sentieri e habitat naturali, e il Parco Lacuale di Manerba del Garda, primo in Italia dedicato alla tutela dell’ambiente lacustre. Qui le acque e la fauna ittica sono protette da severe regole, permettendo di preservare un ecosistema prezioso e affascinante, meta privilegiata anche per gli appassionati di immersioni.

A completare il viaggio, un focus sul gusto con l’Olio Garda DOP, eccellenza che racchiude il legame profondo tra uomo e territorio. Prodotto grazie al clima mite del lago e a una tradizione secolare, questo extravergine dal profilo delicato e armonico è il simbolo della cultura olivicola gardesana.

Una puntata che invita a scoprire come, a pochi passi da casa, si possano vivere esperienze autentiche tra storia, natura e sapori.

