2 Ott 2025 Lavori Largo Moreni, ultima fase:
dal 6 ottobre al via asfaltatura
2 Ott 2025 Da giovedì nuova stagione di Tag
L'appuntamento in tv con i giovani
2 Ott 2025 Insicurezza e degrado:
rissa sfiorata al Dondeo
2 Ott 2025 Sostegno alle imprese, Regione
Lombardia stanzia 70 milioni di euro
Il tesoro più prezioso che ci sia:
da Cremona l'augurio a tutti i nonni

Il servizio di Simone Bacchetta con le voci di nonni e nipoti
Il 2 ottobre è il giorno dedicato ai nonni. Un’occasione per celebrarli e farli sentire amati, ma anche per ricordare il valore del loro ruolo nella nostra società, punto fermo e insostituibile. In Italia si tratta di 12 milioni di persone. Il giorno scelto combacia con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico, che secondo la tradizione accompagnano le persone nella vita, guidandole e aiutandole nei momenti di difficoltà.

Nonni e nipoti, un legame fatto di complicità, trasmissione di valori e sostegno. Da una ricerca emerge che 3 nonni italiani su 10 passano con i propri nipoti tre o più ore al giorno. I nonni per i nipoti sono educatori ma anche compagni di divertimento. L’attività di gran lunga più diffusa è giocare insieme.

Da un’indagine condotta da Coldiretti si evidenzia che in quasi quattro famiglie italiane su dieci, i nonni sono considerati una risorsa fondamentale, fornendo un supporto anche economico. sb

