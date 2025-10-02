Il 2 ottobre è il giorno dedicato ai nonni. Un’occasione per celebrarli e farli sentire amati, ma anche per ricordare il valore del loro ruolo nella nostra società, punto fermo e insostituibile. In Italia si tratta di 12 milioni di persone. Il giorno scelto combacia con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico, che secondo la tradizione accompagnano le persone nella vita, guidandole e aiutandole nei momenti di difficoltà.

Nonni e nipoti, un legame fatto di complicità, trasmissione di valori e sostegno. Da una ricerca emerge che 3 nonni italiani su 10 passano con i propri nipoti tre o più ore al giorno. I nonni per i nipoti sono educatori ma anche compagni di divertimento. L’attività di gran lunga più diffusa è giocare insieme.

Da un’indagine condotta da Coldiretti si evidenzia che in quasi quattro famiglie italiane su dieci, i nonni sono considerati una risorsa fondamentale, fornendo un supporto anche economico. sb

