Finanziamenti in arrivo per i Comuni del Cremonese colpiti dall’ondata di maltempo nel luglio 2023: 102mila euro stanziati dalla Regione, che verranno suddivisi tra sette comuni, per altrettanti interventi. Le località interessate sono: Castelleone, Agnadello, Capergnanica, Pianengo, Rivolta d’Adda, Sergnano e Vailate.

A livello regionale sono 233 gli interventi, in 136 Enti locali. Nove le province interessate: oltre a Cremona, anche Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese.

I finanziamenti sono finalizzati ai lavori di ripristino e la messa in sicurezza delle città e dei territori. L’importo totale stanziato è pari a 11,8 milioni di euro, del Fondo per le emergenze nazionali stanziati dal Dipartimento di Protezione civile.

“Regione Lombardia è al fianco di Enti e Comuni che hanno dovuto affrontare situazioni di emergenza e urgenza durante i gravi eventi atmosferici dell’estate 2023″ dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

“Con queste risorse si finanziano interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche. Come Regione lavoriamo per il superamento dell’emergenza e per la riduzione dei rischi futuri, sempre con la prospettiva della prevenzione, in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con le Amministrazioni locali”.

Gli interventi riguardano gli eventi che hanno interessato il territorio della Lombardia dal 4 al 31 luglio 2023, per cui Regione aveva fatto richiesta per lo stato di emergenza nazionale poi dichiarato dal Governo. Gli interventi trattano la programmazione di ulteriori 215 lavori pubblici urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Gli altri 18 interventi prioritari, anche strutturali, riguardano la riduzione del rischio residuo.

