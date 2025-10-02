Si è concluso con grande partecipazione l’Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, tenutosi a Cremona nella Sala Eventi di SpazioComune. Uomini e donne dai 51 agli 84 anni di età hanno avuto l’opportunità di ricevere consulenze mirate da parte del cardiologo e del chirurgo vascolare.

Organizzato dall’ASST di Cremona e promosso dalla Fondazione Onda, con il patrocinio del Comune di Cremona, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra cittadini e professionisti per discutere un tema cruciale: la prevenzione delle patologie cardiovascolari e dell’aneurisma dell’aorta.

Gioele Papi (Cardiologo dell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Cremona), diretta dal Prof. Carlo Mario Lombardi e Gian Luca Canu (Direttore della Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Cremona) insieme ad Alice Madoglio (Coordinatrice Infermieristica Cardiologia) hanno dedicato il pomeriggio con le persone intervenute, sottolineando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di valutare il proprio profilo di rischio cardiovascolare, scoprendo come piccoli cambiamenti nello stile di vita possano portare a grandi benefici.

Ogni partecipante ha ricevuto in omaggio un cuore rosso antistress, un gesto simbolico per ricordare l’importanza di prendersi cura del proprio cuore e per aiutare a gestire lo stress cronico, che può far aumentare la pressione sanguigna e il rischio di malattie cardiache.

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di mortalità in Italia e nel mondo. La buona notizia è che una corretta informazione, prevenzione e diagnosi precoce possono cancellare questo primato.

