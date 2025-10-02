Nel pomeriggio di giovedì, negli spazi dell’Informagiovani, è stato eletto il nuovo direttivo della consulta interuniversitaria. Ad essere scelta come presidente Chiara Valenti, già componente dell’organo e studentessa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; al suo fianco, Marco Carabelli (Politecnico di Milano) come vicepresidente, Sabina Bertini (Università di Brescia) come segretario, Gaia Accigliaro (Conservatorio Monteverdi) come tesoriere e Gloria Girardi (Università di Pavia – Musicologia) come addetta alla comunicazione.

“Penso sia importante – ha detto il sindaco Andrea Virgilio – parlare con gli studenti, se Cremona vuole diventare una città aperta all’università e a chi la vive; ben venga quindi una continuità rispetto ad un lavoro già in atto di dialogo tra i diversi attori.

“La Consulta è uno spazio dove gli studenti portano idee, energia e visione e aiutano a costruire politiche più giuste e inclusive. Il futuro della città si scrive insieme, ogni giorno, anche grazie a chi studia e vive la nostra città. Un augurio di buon lavoro al nuovo presidente e a tutti i nuovi membri: il vostro contributo farà la differenza per una Cremona più aperta e giovane”.

Un dialogo, quindi, costante tra l’amministrazione e i ragazzi, per avvicinarsi, un passo alla volta, al sogno di “Cremona città Universitaria” a tutti gli effetti. Questo a partire dai progetti in corso e di nuova partenza, ma non solo.

“Ci sono nuovi spazi dedicati ai giovani – ha aggiunto il sindaco – e altri ancora arriveranno. C’è poi il tema dei trasporti: la maggior parte dei ragazzi sarà infatti concentrata nel cuore del centro storico; c’è poi l’argomento fondamentale del tempo libero”.

La Consulta Interuniversitaria è un organismo consultivo e propositivo del Comune di Cremona che rappresenta gli studenti delle diverse realtà universitarie e formative del territorio, con un’attenzione particolare anche agli studenti delle scuole superiori. I componenti hanno diritto di voto per l’elezione del Direttivo, composto da cinque membri, un rappresentante per ciascun Ateneo.

La Consulta ha il compito di promuovere e rafforzare il confronto tra studenti, istituzioni locali e universitarie, favorendo iniziative di socializzazione, partecipazione e coinvolgimento giovanile. Rappresenta inoltre un punto di collegamento tra il Comune di Cremona e il mondo universitario, promuovendo progetti ed eventi legati alla vita studentesca.

“Il lavoro con i ragazzi e le ragazze delle università di Cremona – dichiara Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università, Sviluppo Lavoro del Comune – ha consentito di instaurare un dialogo costruttivo e costante. La Consulta è uno spazio di partecipazione di cittadinanza attiva che rafforza il legame e il confronto tra le istituzioni e il mondo giovanile. È inoltre uno strumento importante per dare voce alle nuove generazioni e per costruire insieme proposte, progetti e iniziative che nascano direttamente dai loro bisogni, dalle loro aspettative e dai loro interessi”.

Durante lo scorso anno accademico, la Consulta ha promosso numerose iniziative, tra cui momenti di accoglienza per le nuove matricole (Matricola Day), attività informative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Salone dello Studente Young in Tour), eventi culturali, sportivi e di socialità. Ha partecipato alla realizzazione della seconda stagione del podcast Universicast.

Inoltre, ha supportato un gruppo di studenti dell’Università di Pavia nella realizzazione della mostra fotografica cittadina Facce da Universitari e ha preso parte ad eventi organizzati da associazioni del territorio, come Corsa Rosa, Festival della Salute e Giovani In Centro.

