“Mia figlia pratica pattinaggio a rotelle da due anni ed il livello, raggiunto grazie alla società New Fly, è molto elevato”.

Giuseppe Tucci è il papà di Victoria, 12enne di Casalmorano che ha vinto premi regionali e nazional con il pattinaggio a rotelle a livello agonistico. Victoria è una delle atlete della New Fly ASD, associazione storica di pattinaggio a rotelle di Soresina, eccellenza del territorio.

La Presidente della New Fly, Cosetta Conti, allena dal 2018 le sue atlete nella palestra comunale “La Torre” per 4ore e mezza la settimana, tre ore il lunedì e un’ora e mezza il mercoledì. Quest’estate ha chiesto, come ogni anno, di potere usufruire degli spazi per la stagione sportiva 2025 /2026 ma l’autorizzazione è stata negata. Chiesto chiarimenti al sindaco di Soresina, Alessandro Tirloni, la risposta è stata che la palestra era stata concessa ad una società di karate, che ha fatto richiesta negli stessi orari.

“Tutto ha avuto inizio a giugno quando, come ogni anno, – ci spiega Cosetta Conti, allenatrice della New Fly, abbiamo presentato la domanda per l’utilizzo degli spazi e delle ore della palestra. Ho chiesto le ore che solitamente facevo, senza prevaricare su nessuno. Mi è stato risposto che, queste ore, non mi sarebbero state date perché concesse ad una società di karate, che utilizza la palestra dal lunedì al venerdì, tutta la settimana, togliendomi le mie 4 ore e mezza.”

La vicenda, il 29 settembre, è approdata in consiglio comunale a Soresina con una mozione presentata dalla minoranza in cui si chiedeva la revoca della decisione del sindaco e la possibilità, per entrambe le società ,di allenarsi nella stessa palestra. Mozione respinta.

Il sindaco Tirloni ha spiegato che, in assenza di un regolamento con dei criteri chiari,si è limitato ad operare una scelta tra le richieste di due società che chiedevano lo stesso spazio negli stesi orari, affidando alla New Fly una palestra alternativa, la “Genala”.

Peccato che la pavimentazione di questa palestra non sia idonea, pericolosa e non sicura per le atlete che praticano pattinaggio a livello agonistico e, ad oggi, sono costrette ad allenarsi lontano da Soresina.

“Noi stiamo raccogliendo delle firme, stiamo cercando di sensibilizzare la cittadinanza – prosegue Cosetta Conti – anche perché la società è una realtà di Soresina. Mi piacerebbe tornare ad allenare le mie ragazze qui, a Soresina,per non creare disagi ai genitori e alle atlete costrette ade emigrare in altri posti lontani e in altre società”.

“Adesso ci tocca portare la bambina a Izano – interviene Giuseppe Tucci – per allenarsi, che è molto distante da Casalmorano dove abitiamo. Quando arriveranno le nebbie e il maltempo saremo ancora più in difficoltà”.

“Bastava solo – conclude Conti della New Fly- mettere a confronto le due società, di karate e pattinaggio, fare un incontro insieme e arrivare ad una soluzione condivisa”.

Sabrina Grilli

