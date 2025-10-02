Continua il progetto di educazione ambientale nella scuola primaria di Sospiro. Con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini a non gettare a terra i rifiuti ma utilizzare gli appositi cestini, giovedì mattina le classi terza quarta e quinta si sono dedicate alla pulizia di strade e parchi del Comune.

Armati di guanti e sacchetti per la raccolta differenziata, i bimbi si sono lanciati in una vera e propria “caccia al rifiuto” raccogliendo gli oggetti più disparati, tra cui bottiglie di vetro, lattine, carte e plastica e tantissimi mozziconi di sigaretta.

L’amministrazione comunale in collaborazione con la Polizia Locale e i volontari dell’Associazione Nazione dei Carabinieri di Sospiro, si è proposta fin da subito a questa sensibilizzazione e all’educazione ai bambini nel rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Un ‘esperienza che si è rivelata gradita sia per i bambini che per gli insegnanti, tanto che “l’appuntamento si ripeterà ogni anno durante il periodo scolastico” come ha sottolineato l’Assessore alla scuola del Comune di Sospiro Monica Lamparelli.

Eleonora Busi

© Riproduzione riservata