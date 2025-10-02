L’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi ha presentato oggi a Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, il pacchetto completo di misure volto a sostenere il tessuto produttivo ed economico lombardo.

Si tratta di 20 strumenti, di cui 3 misure nuove che cubano complessivamente circa 70 milioni di euro.

La ‘Misura Investimenti – Linea Microimprese’, con una dotazione di 20 milioni di euro, è pensata per sostenere le microimprese lombarde che intendono investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, attraverso progetti di innovazione tecnologica di impianti e attrezzature. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 50.000 euro, a fronte di interventi che abbiano un valore minimo di 10.000 euro e che puntino all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale. Sarà possibile presentare domande a partire dal 5 novembre 2025 sulla piattaforma Bandi e Servizi.

Accanto a questa misura, la ‘Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni’, dotata di 5,56 milioni di euro, è rivolta all’apertura di nuove attività commerciali di prima necessità nei comuni con meno di 3.000 abitanti e nelle frazioni di tutto il territorio lombardo. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e l’abbandono, sostenendo i residenti con servizi essenziali. In questo caso il contributo a fondo perduto può arrivare fino all’80% della spesa ammissibile, con un massimo di 40.000 euro. La misura è stata aperta il 16 settembre 2025 e sarà possibile presentare domande fino al 13 novembre 2025 sulla piattaforma Bandi e Servizi.

Infine, la Misura Investimenti – Linea Impresa Efficiente, con risorse pari a 43,2 milioni di euro, ha lo scopo di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese per l’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni climalteranti, anche attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili. Il sostegno si concretizza in un contributo a fondo perduto combinato con una garanzia regionale gratuita, che coprirà fino al 70% dell’importo di ciascun finanziamento, a fronte di progetti compresi tra i 100.000 e i 5 milioni di euro e in grado di ridurre almeno del 30% le emissioni. La misura è stata aperta il 16 settembre 2025 e sarà possibile presentare domande sulla piattaforma Bandi e Servizi.

Durante la presentazione, l’assessore ha ricordato le ulteriori 17 iniziative operative, che complessivamente muovono circa 400 milioni di euro a favore delle imprese, tra cui strumenti di finanza innovativa , microcredito , patrimonializzazione , sostegni alle fiere e programmi per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali . Queste azioni, insieme al nuovo pacchetto, rappresentano un sistema articolato e complementare di interventi pensati per dare risposte immediate e prospettive di lungo periodo.

Entro la fine dell’anno saranno inoltre varate nuove misure per un valore aggiuntivo di 15 milioni di euro, con particolare attenzione al credito , all’i nternazionalizzazione e al sistema fieristico , all’ economia circolare , alla valorizzazione dei talenti e al patrimonio culturale delle imprese lombarde .

Verrà anche attivata la manifestazione di interesse per il riconoscimento delle Zone di Innovazione e di Sviluppo, un tassello strategico della Politica Industriale di Regione Lombardia.

“La nostra missione è continuare ad accompagnare le imprese lombarde in ogni sfida: perché se loro vincono, vince la Lombardia, cresce l’occupazione e si rafforzano i primati della nostra economia.” – dichiara il responsabile delle imprese lombarde Guido Guidesi.

Per ulteriori informazioni: www.imprese.regione.lombardia.it

