Il weekend dell’11 e 12 ottobre tornano le Giornate FAI di Autunno per raccontare alcuni luoghi poco noti e normalmente non aperti al pubblico. Si tratta di un’edizione con tante aperture inedite nella storia del FAI cittadino: a cominciare dalla nuova sede cremonese del Politecnico di Milano presso l’ex caserma Manfredini, il cui recupero è stato reso possibile grazie alla Fondazione Arvedi Buschini e a un protocollo di intesa sottoscritto tra l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile, il Politecnico di Milano, la Fondazione Politecnico, il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Cremona, il Comune e la Provincia di Cremona.

Oltre al campus universitario, in occasione delle Giornate FAI, si potranno visitare due importanti edifici costruiti a Cremona tra gli anni Venti e Trenta del Novecento: il palazzo del Consorzio Agrario di Cremona in via Monteverdi, la cui storia si intreccia con quella del giornale “Il Regime Fascista”, e la sede della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi in piazza del Comune, al cui interno si potranno ammirare alcuni interventi pittorici di grande pregio realizzati da Guido Bragadini. A cura del Gruppo FAI Giovani di Cremona invece sarà l’apertura dell’Aeroporto del Migliaro, la cui sua storia nacque dalla passione di alcuni ex piloti provenienti dall’Aeronautica militare e da semplici appassionati che nel marzo 1957 davanti al notaio Venturini costituirono l’Aeroclub Cremona.

Tutte le aperture sono accessibili a tutti senza prenotazione: ai partecipanti verrà suggerito un contributo di partecipazione a partire da € 3,00 e la possibilità di iscriversi al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in modo da supportare la Fondazione nella gestione e nell’apertura al pubblico dei suoi beni.

Presso la sede del Politecnico, aperta a tutti, ci sarà una corsia di accesso preferenziale per gli iscritti FAI mentre le visite al palazzo della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi sono riservate agli iscritti FAI. Solo in quest’ultimo caso, per poter visitare il luogo sarà necessario essere in possesso della tessera in corso di validità o sottoscrivere l’iscrizione sul posto.

Le Giornate FAI di Autunno sono la manifestazione di punta del FAI e sono finalizzate a stimolare la collettività alla conoscenza del patrimonio culturale italiano (e della sua fragilità) e, attraverso la raccolta fondi, a chiedere il supporto di tutti in modo da proseguire la costante attività di tutela e valorizzazione che, dal 1975, ha consentito alla Fondazione di sottrarre al degrado luoghi importantissimi come il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento o il Bosco di San Francesco ad Assisi, consentendone la pubblica fruizione.

Per questa edizione si ringraziano: Agenzia del Demanio, Comune di Cremona, Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico di Milano, Consorzio Agrario di Cremona, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Aero Club Cremona, Protezione civile.

Per qualsiasi informazione scrivere a cremona@delegazionefai.fondoambiente.it

INFORMAZIONI e ORARI DI APERTURA:

PALAZZO DEL CONSORZIO AGRARIO

Cremona, via Monteverdi, 17

SABATO e DOMENICA: h 10:00-18:00 (ultimo ingresso h 17:20)

AEROPORTO DI CREMONA – MIGLIARO

Cremona, via dell’Aeroporto

SABATO e DOMENICA: h 10:00-18:00 (ultimo ingresso h 17:40)

Apertura a cura del Gruppo FAI Giovani di Cremona

SEDE POLITECNICO – EX “CASERMA M. MANFREDINI”

Cremona, via dei Bissolati, 34

SABATO e DOMENICA: h 10:00-18:00 (ultimo ingresso h 17:45)

Ingresso prioritario per iscritti FAI

PALAZZO “LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CREMONESI”

Cremona, piazza del Comune, 9

SABATO e DOMENICA: h 10:00-18:00 (ultimo ingresso h 17:40)

Luogo riservato agli iscritti FAI (possibilità di iscriversi in loco)

