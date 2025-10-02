Nella Sala Giunta di Palazzo comunale, giovedì 2 ottobre, il Comune di Cremona, la Fondazione Città di Cremona e l’Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” hanno sottoscritto un nuovo Accordo di collaborazione che consolida la loro partnership e che si estenderà sino al 31 dicembre 2027.

La rinnovata intesa mira a rafforzare il sistema del welfare cittadino, unendo risorse e competenze al fine di garantire alla popolazione cremonese fragile, in particolare quella anziana, servizi di qualità e sempre più efficienti. Il Protocollo, che tiene conto dell’insediamento nel 2024 della nuova amministrazione comunale e dei rispettivi Consigli di amministrazione della Fondazione e di Cremona Solidale, fa evidentemente seguito alla proficua esperienza di collaborazione maturata negli anni.

Questi i punti chiave del nuovo accordo: la realizzazione di un coordinamento istituzionale stabile e forte, per assicurare continue ed efficaci relazioni, attraverso il coordinamento del Comune e l’organizzazione di incontri periodici di confronto e di approfondimento tra i Consigli di amministrazioni di Fondazione Città di Cremona e Cremona Solidale o loro rappresentanze; un focus specifico sulle progettualità in considerazione del fatto che il Comune intende rafforzare la sua presenza e il suo ruolo di indirizzo strategico sostenendo, in linea con il ‘core business’ di Cremona Solidale, progetti mirati alla valorizzazione di Cremona come città promotrice di longevità attraverso la ricerca e l’innovazione; la valorizzazione del complesso residenziale ‘Cremona Solidale’ confermando il binomio di successo che vede da una parte la Fondazione, proprietaria degli immobili, impegnata a investire costantemente nella manutenzione e nel miglioramento della struttura, e dall’altra Cremona Solidale focalizzata nel continuare ad erogare servizi sociosanitari e sociali di eccellenza per il territorio.

“L’Accordo siglato quest’oggi conferma il modello, pensato ormai venti anni fa, imperniato sulla collaborazione strategica e sinergica tra il Comune, Cremona Solidale e Fondazione Città di Cremona, accomunati dalla convinzione che solamente attraverso un sistema integrato e d’eccellenza sia possibile assicurare l’attenzione, la cura e l’assistenza più adeguate ai bisogni della comunità cremonese, specialmente della sua parte più fragile” dichiarano il Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, e l’Assessora alle Politiche Sociali e Fragilità, Marina Della Giovanna.

Aggiunge la Presidente di Cremona Solidale, Maria Luisa Rocca: “Siamo molto contenti e soddisfatti per il rinnovo di questa collaborazione che ci permette di poter pianificare le azioni e le attività a lungo termine e di poter concentrare le nostre risorse sulla qualità e sull’eccellenza dei servizi, operando in un contesto fisico ed ambientale sempre all’altezza degli standard di cura e di dignità che i nostri cittadini meritano e si aspettano, e dando il giusto spazio anche alla parte sociale”.

“Fondazione Città Di Cremona è onorata ed orgogliosa di poter contribuire, con la firma dell’accordo odierno, al sostegno delle politiche per gli anziani e la longevità mettendo a disposizione della collettività strutture di prim’ordine e garantendo rilevanti investimenti nel tempo: questa è la nostra mission, queste le nostre finalità statutarie che continueremo a perseguire a beneficio della cittadinanza cremonese” dichiara infine il Presidente della Fondazione Città di Cremona, Giuseppe Foderaro.

