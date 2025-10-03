Ieri pomeriggio gli agenti della Questura di Cremona hanno arrestato un italiano colto in flagranza del reato di evasione. Il personale della sezione antidroga della Squadra Mobile, mentre transitava per le vie del centro cittadino, ha sorpreso l’uomo, già noto per i suoi trascorsi penali, nei pressi di un distributore automatico intento ad acquistare generi alimentari, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagato per maltrattamenti in famiglia.

Durante il controllo non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito all’allontanamento dalla propria abitazione, mantenendo un atteggiamento reticente e incurante delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti sono scattate le manette. Accompagnato in Questura, è stato trattenuto in camera di sicurezza fino all’udienza di questa mattina, al termine della quale, convalidato l’arresto, è stata ripristinata la misura cautelare in atto.

