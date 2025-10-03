Ultime News

3 Ott 2025 Nuove poltroncine del Ponchielli
svelate per la Prima dell'Opera
3 Ott 2025 Ai domiciliari per maltrattamenti,
evade. Scoperto e arrestato
3 Ott 2025 Alle Figlie di San Camillo il primo
robot chirurgico della provincia
3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
3 Ott 2025 West Nile, prima vittima in Ats Val
Padana: morto 75enne mantovano
Cronaca

Ai domiciliari per maltrattamenti,
evade. Scoperto e arrestato

Fill-1

Ieri pomeriggio gli agenti della Questura di Cremona hanno arrestato un italiano colto in flagranza del reato di evasione. Il personale della sezione antidroga della Squadra Mobile, mentre transitava per le vie del centro cittadino, ha sorpreso l’uomo, già noto per i suoi trascorsi penali, nei pressi di un distributore automatico intento ad acquistare generi alimentari, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagato per maltrattamenti in famiglia.

Durante il controllo non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito all’allontanamento dalla propria abitazione, mantenendo un atteggiamento reticente e incurante delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti sono scattate le manette. Accompagnato in Questura, è stato trattenuto in camera di sicurezza fino all’udienza di questa mattina, al termine della quale, convalidato l’arresto, è stata ripristinata la misura cautelare in atto.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...