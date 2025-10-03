Alle Figlie di San Camillo a Cremona è arrivato il primo robot chirurgico della provincia di Cremona: al momento si occuperà di urologia e di operazioni per tumori alla prostata (prostatectomie). Grande la soddisfazione del direttore sanitario Andrea Bianchi ma anche del direttore dell’unità operativa di urologia dottor Francesco Pietrantuono.

La chirurgia robotica prevede l’uso da parte del chirurgo di sistemi robotici avanzati in sala operatoria durante l’esecuzione dell’intervento.

Questo tipo di approccio offre una serie di vantaggi, quali una maggiore precisione chirurgica, una minore invasività, tempi di recupero più rapidi e minori rischi di complicanze postoperatorie.

La chirurgia robotica consente di ridurre il dolore post-operatorio, riduce le dimensioni delle cicatrici, il tempo di permanenza in ospedale e il rischio infezioni , e consente di avere un più rapido ritorno alle normali attività. Al contempo consente di valorizzare al meglio le alte competenze dei validi professionisti, sanitari e non, della Clinica. Nella chirurgia robotica, il chirurgo opera da una console, che gli offre una visione 3D ad alta definizione, e controlla braccia robotiche dotate di strumenti chirurgici di elevata complessità.

