Il Consigliere Comunale Chiara Capelletti ha depositato come prima firmataria l’Ordine del Giorno con cui il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia propone di ripristinare il Premio L’atleta cremonese nel mondo, istituito dal Comune nel 2005 e “che risulta non più assegnato da diversi anni nonostante nel 2021 vi sia stata anche la vittoria di un oro olimpico con la campionessa Valentina Rodini” sottolinea la consigliera.

L’iniziativa è stata sostenuta e sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo: Marco Olzi, Carlalberto Ghidotti, Rosaria Compagnone, Luca Fedeli e Matteo Carotti.

Il documento intende “rilanciare un riconoscimento di grande valore simbolico per la comunità, destinato agli atleti cremonesi che hanno conquistato titoli mondiali o olimpici nelle discipline riconosciute da Coni e Cip, e che hanno incarnato con il loro percorso i valori di lealtà, sacrificio e dedizione sportiva”.

Fratelli d’Italia chiede in particolare “che l’edizione 2025 del Premio venga conferita a Giacomo Gentili, medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di canottaggio di Shanghai, e che la cerimonia ufficiale di consegna si svolga presso il Palazzo Comunale entro i primi mesi del 2026, in coerenza con il regolamento originario” sottolineano i firmatari.

“Questo Premio non è solo un atto simbolico, ma un momento di comunità che riconosce chi porta con orgoglio il nome di Cremona nel mondo” conclude Capelletti. “Ripartire da Giacomo Gentili significa rilanciare una tradizione che unisce sport e città, e che deve tornare ad essere un appuntamento stabile della vita civica cremonese”.

