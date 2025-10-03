Veicoli fermi in colonna attorno al cantiere di Largo Moreni per l’avvio delle operazioni di asfaltatura. Già dal primo pomeriggio sono iniziati i disagi alla circolazione nelle strade che confluiscono nella rotatoria, in particolare lungo la tangenziale. Il tratto di fronte all’officina è interessato alla rimozione dell’asfalto esistente e pertanto si sono formate lunghe file in direzione Castelvetro, a partire da ben prima della Tamoil.

Per minimizzare i disagi il Comune ha annunciato che la prossima settimana i lavori si svolgeranno in orario notturno: “Dal 6 al 9 ottobre l’intervento – è stato comunicato – sarà eseguito nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6, durante la quale il transito dei veicoli, regolato da personale addetto, sarà in ogni caso sempre possibile, e il tratto stradale compreso tra il ponte sul fiume Po e la rotatoria di largo Moreni sarà a senso unico alternato.

“Dopo le 6 del mattino i lavori verranno sospesi per non impattare sul traffico e riprenderanno alle 20. Terminata la posa dell’asfalto, largo Moreni sarà di nuovo percorribile senza alcuna limitazione. Rimangono alcuni interventi di portata contenuta che si concluderanno nei giorni successivi”.

