Lunedì 6 ottobre giovanissimi ancora in azione a tutela dell’ambiente. Dalle 9 alle 11.45 ragazze e ragazzi delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado Virgilio, muniti di apposita attrezzatura, saranno all’opera in piazza del Comune, in piazza Stradivari e in piazza della Pace per ripulirle dai rifiuti abbandonati.

L’iniziativa è promossa dal Circolo Vedo Verde di Legambiente Cremona, con la collaborazione del Comune, nell’ambito delle giornate di “Puliamo il Mondo” 2025.

Per dare un segnale tangibile dell’impegno a favore della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva, il Comune di Cremona ha infatti rinnovato anche quest’anno la sua adesione a “Puliamo il Mondo”, campagna di sensibilizzazione verso i temi ambientali organizzata in Italia da Legambiente, collegata all’iniziativa mondiale conosciuta all’estero come Clean Up the World, e realizzata grazie al coinvolgimento di centinaia di realtà pubbliche e private, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e di Upi.

Legambiente è in prima linea per contrastare il fenomeno della dispersione dei rifiuti e tale contrasto lo attua anche con azioni concrete, quali la pulizia e la riqualificazione di aree verdi pubbliche e di arenili lacustri, marini e fluviali, insieme ad attività di monitoraggio e sensibilizzazione per la cura e la tutela del territorio. Attraverso “Puliamo il Mondo” l’associazione ambientalista lancia un messaggio chiaro: prendersi cura dell’ambiente è un gesto semplice che può generare un grande cambiamento, ogni azione, anche piccola, ispira altri, rafforza il senso di comunità e diffonde una cultura del rispetto e della responsabilità nei confronti del bene comune.

“Da parte dell’Amministrazione un sincero ringraziamento alle ragazze e ai ragazzi, ai loro docenti e alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Due, che hanno deciso di prendere parte con grande impegno all’iniziativa a fianco dei volontari di Legambiente” fa sapere il Comune.

