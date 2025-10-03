Marduk, Legacy Deathless, Dosgamos, Expiatoria, Septem e Infection Code sono le nuove band dell’ottava edizione del Luppolo in Rock in programma alle Colonie Padane di Cremona venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026. Gruppi che si affiancano ai già annunciati Death SS, Crimson Glory, Rotting Christ, Evilizers, La Menade e Darkhold.

I Marduk sono tra i pilastri del black metal svedese, cultori di sonorità estreme e oscure. La loro esibizione è prevista domenica. I Deathless Legacy, arrivano da Pisa e sono una delle band italiane più acclamate in Europa. Saliranno sul palco venerdì.

Come sempre il Luppolo in Rock è anche una importante vetrina per ottime band italiane, che sul palco di Cremona aggiungono un tassello alla loro ascesa. Come i Dosgamos che dal 2018 propongono un groove metal possente e granitico. Gli Expiatoria arrivano al Luppolo invece con il loro carico di heavy doom prog. Si torna a suoni più classici con gli spezzini Septem con il loro mix di tempi e suoni Anni ’80 e sonorità più moderne. Infine gli Infection Code, fondati nel 1999, con il loro originale industrial thrash metal.

Come nelle sette edizioni precedenti il Luppolo in Rock conferma il proprio marchio di fabbrica: tre giornate di concerti a pagamento, affiancate da aree gratuite con Dj set, food & drink, mercatino a tema e artigianali.

Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); abbonamento ai tre giorni 179 euro (più i diritti di prevendita). Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com. Link alla biglietteria www.liveticket.it/luppoloinrock.

