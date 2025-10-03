Ultime News

3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
3 Ott 2025 Nicola: "Andiamo a San Siro
a imparare dai più forti"
3 Ott 2025 Partigiano Luigi Ruggeri, il 10
ottobre il ricordo a Pozzaglio
3 Ott 2025 Nelle ex serre comunali nuovo Polo
delle Emergenze di Protezione Civile
3 Ott 2025 Cade da bici ed è soccorso da due
giovani: ora li cerca per ringraziarli
Cronaca

Partigiano Luigi Ruggeri, il 10
ottobre il ricordo a Pozzaglio

Fill-1

Il prossimo 10 ottobre, alle ore 10 presso la sala consigliare di Pozzaglio, si terrà la cerimonia di commemorazione del partigiano Lugi Ruggeri, “Carmen”, iniziativa ormai consolidata di cui ricorre quest’anno l’81esimo anniversario. Dopo i saluti del sindaco Biondo Caruccio e l’intervento della vicesindaco Lara Bianzani, interverranno il comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Massimo Dell’Anna e, a nome dell’Anpi, Vincenzo Montuori.
Quindi breve corteo verso la lapide del partigiano, benedizione e lettura della preghiera del partigiano.
A conclusione della mattina è previsto un momento conviviale al bar dell’Astra.

