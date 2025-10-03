Il prossimo 10 ottobre, alle ore 10 presso la sala consigliare di Pozzaglio, si terrà la cerimonia di commemorazione del partigiano Lugi Ruggeri, “Carmen”, iniziativa ormai consolidata di cui ricorre quest’anno l’81esimo anniversario. Dopo i saluti del sindaco Biondo Caruccio e l’intervento della vicesindaco Lara Bianzani, interverranno il comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Massimo Dell’Anna e, a nome dell’Anpi, Vincenzo Montuori.

Quindi breve corteo verso la lapide del partigiano, benedizione e lettura della preghiera del partigiano.

A conclusione della mattina è previsto un momento conviviale al bar dell’Astra.

© Riproduzione riservata