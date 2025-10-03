Continua il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento delle infezioni da West Nile. A questo proposito, prima vittima nei giorni scorsi nell’Ats Val Padana: si tratta di un imprenditore 75enne residente nel Mantovano, Giuseppe Pesci, che aveva contratto il virus nelle scorse settimane. E’ morto dopo alcuni giorni ricoverato nel reparto di Neurorianimazione degli Spedali Civili di Brescia.

In territorio Cremonese rimangono tre i casi di contagio di cui uno ha presentato sintomi influenzali, un secondo neuroinvasivo e il terzo con sintomi lievi.

Nelle ultime rilevazioni, la presenza del virus è stata individuata anche in un uccello bersaglio (cornacchia), mentre già da inizo estate era stato isolato anche in un pool di zanzare. Parallelamente, sul territorio è stato isolato anche l’Usutu Virus in un uccello bersaglio.

Complessivamente, a livello nazionale, sono 38 i nuovi casi umani di West Nile Virus segnalati nel periodo 25 settembre-1 ottobre. Salgono così a 718 (erano 680 nel precedente bollettino). Di questi, 341 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva: 15 in Piemonte, 51 in Lombardia, 30 in Veneto, 4 in Friuli-Venezia Giulia, 1 in Liguria, 27 in Emilia-Romagna, 11 in Toscana, 1 nelle Marche, 84 nel Lazio, 2 in Molise, 79 in Campania, 2 in Puglia, 2 in Basilicata, 5 in Calabria, 2 in Sicilia e 25 in Sardegna.

Si registrano inoltre 57 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 309 casi di febbre (di cui 1 importato dal Kenya, 1 dall’Egitto e 1 dalle Maldive), 4 casi asintomatici e 7 casi sintomatici.

Tra i casi confermati sono stati notificati 49 decessi: 7 in Piemonte, 5 in Lombardia, 2 in Emilia-Romagna, 18 nel Lazio, 14 in Campania, 2 in Calabria e 1 in Sardegna. La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e finora segnalate, è pari al 14,4% (nel 2018 era al 20%, nel 2024 al 14%). Nello stesso periodo sono stati segnalati anche 10 casi di Usutu virus: 2 in Piemonte, 3 in Lombardia, 2 in Veneto e 3 nel Lazio.

© Riproduzione riservata