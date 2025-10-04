Il canile di Cremona è al collasso. A preoccupare il Comune sono soprattutto i cani di grossa taglia. La convenzione tra il Comune e i Comuni associati prevede 50 posti, ma dai 12 iniziali si è arrivati a ospitare 43 cani, a causa del forte abbandono di molossi.

I posti a disposizione all’interno della struttura sono quindi quasi esauriti, e la situazione preoccupa molto l’assessore Simona Pasquali, che ha la delega al benessere animale.

“Abbiamo una convenzione con l’associazione Zoofilia Cremonese, con dei numeri ben precisi” ha spiegato l’assessore. “Non era mai successo di arrivare a occupare 43 posti, considerando che 7 dei 50 posti convenzionati con la Azc devono essere lasciati liberi per le emergenze.

Di solito la media era di 12-13 cani all’anno, sul comune di Cremona e sui comuni consociati. Siamo invece arrivati a 43 cani, e la cosa più preoccupante è il forte aumento di abbandoni di molossi, cioè cani di grossa taglia”.

Attualmente, in capo al Comune di Cremona, nella struttura ci sono 3 Rottweiler, 1 Dogo argentino, 1 Doberman, 9 Pitbull, 1 incrocio con Pitbull, 1 caucasico, 1 incrocio con caucasico e 3 incroci di Maremmani. Sono tutti cani molto grandi che necessitano di un’attenzione particolare da parte della struttura che li ospita, e soprattutto bisogna prestare grande attenzione quando si decide di adottare un cane di questo tipo.

Cani di questa taglia richiedono una gestione specifica: non nascono cattivi, ma devono essere seguiti correttamente. Esistono scuole e istruttori che insegnano come gestirli. Prima di adottare un molosso, quindi, è fondamentale essere preparati.

Silvia Galli

