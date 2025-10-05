Appuntamento questa sera (domenica) alle 19.30 con lo spazio di approfondimento di Cr1 “24minuti”. Ospite di Simone Bacchetta il docente di sociologia delle migrazioni dell’università degli Studi di Milano, Maurizio Ambrosini.

Si parlerà di politiche migratorie italiane ed europee, del declino demografico che interessa non solo l’Italia ma anche altri grandi Paesi europei.

Un calo della popolazione che deve essere affrontato anche con strumenti che coinvolgono e interessano il fenomeno migratorio. E ancora parleremo del decreto flussi (l’ultimo il primo ottobre dedicato al settore turistico-alberghiero) mettendo in luce dubbi e difetti del sistema delle quote e dei click day. Infine, affronteremo il tema dell’accoglienza di studenti e ricercatori provenienti da Gaza grazie alla Conferenza dei rettori delle università italiane, dopo due anni in cui nella Striscia si sta consumando un dramma umanitario.

