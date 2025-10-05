Oltre 350 iscritti, per una mattinata di competizioni, sport e divertimento.

Grande successo a Cappella de’ Picenardi per la Mezzapadana, manifestazione podistica che torna nel paese cremonese per il secondo anno consecutivo ed organizzata dal Gruppo Ricreativo Culturale locale.

Già dalle prime ore di domenica, in tanti sono andati a riempire l’area allestita davanti al municipio, con la possibilità di scelta tra tre diversi percorsi: la mezza maratona “tradizionale” competitiva di 21km, una ridotta (e sempre competitiva) di 10km e una camminata non competitiva della stessa lunghezza.

Per quanto riguarda la categoria “classica”, a tagliare per primo il traguardo, con un tempo di 1 ora, 15 minuti e 38 secondi e il pettorale numero 42, è stato Luca Girelli, già campione in carica dallo scorso anno.

“Abbiamo fatto un ottimo risultato anche la scorsa edizione – ha commentato Girelli, classe 1988 di Pontevico – e quest’anno siamo riusciti a replicare con un buon tempo; fortunatamente è stata una bellissima giornata di sole, con un clima perfetto per correre”.

“Eravamo in tantissimi – aggiunge – c’era tanta concorrenza; ottimo anche il percorso, come anche l’organizzazione. Davvero una bellissima giornata”.

Soddisfatti anche gli organizzatori, nella persona di Massimo Pelizzoli. “Noi ringraziamo tutti – commenta – dall’amministrazione comunale a tutti gli sponsor. Un grazie speciale va però a tutti i volontari che ci hanno dato un grosso aiuto; siamo entusiasti di questa manifestazione e quando si vedono questi risultati fa sempre piacere”.



Sul podio insieme a Girelli troviamo Andrea Belleri (76 minuti e 06 secondi) e Daniele Stefanina (76 minuti e 38 secondi). Prima invece tra le donne, sempre nella 21 chilometri, è stata Verena Mancastroppa (con il tempo di un’ora, 29 minuti e 32 secondi).

Passando invece alla 10 chilometri competitiva, il vincitore è stato Mauro Gibellini (con un tempo di 34 minuti e 50 secondi), seguito da Antonio Celardo (35 minuti e 20 secondi) e Mauro Cattaneo (36 minuti e 20 secondi).

Un evento che comunque è riuscito anche a questa edizione a coinvolgere persone arrivate da tutto il territorio, cremonese e non solo, e di tante età differenti; e dopo le premiazioni, già si pensa al prossimo anno.

“Abbiamo avuto partecipanti dalla Bassa Bresciana – aggiunge Pelizzoli – ma anche dei bergamaschi e un paio di persone da Firenze; fa piacere perché cominciamo a essere conosciuti, la Mezzapadana ha cominciato a sconfinare. Speriamo il prossimo anno di replicare e continuare a migliorarci”.

Andrea Colla

