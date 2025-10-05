Il Lions Club Cremona Europea ha compiuto un gesto di grande sensibilità, donando tre avanzatissimi Bastoni Elettronici Lions (Bel) all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cremona, rappresentata dal Presidente Pierluigi Chiappetti.

I beneficiari, Daniele Signori, Enrica Gazza e in particolare la piccola Monica Moldoviano, di soli 12 anni, accompagnata dalla sua mamma, hanno accolto questi innovativi dispositivi con grande emozione e curiosità.

I Bastoni Elettronici sono autentici gioielli tecnologici, strumenti sofisticatissimi, leggeri e maneggevoli, dotati di sensori avanzati capaci di rilevare ostacoli e variazioni del terreno. Questo significa più sicurezza, più autonomia e, in definitiva, più libertà per chi non vede.

Le potenzialità dei dispositivi sono state illustrate da Pasquale Cammino, l’Officer Distrettuale per la Cecità e Ipovedenza del Distretto 108 Ib1. I volti sorridenti di Enrica, Daniele e Monica, intenti a sperimentare i nuovi bastoni, hanno reso l’entusiasmo della tecnologia subito concreto e tangibile.

La donazione rappresenta il cuore pulsante del Service Lions per la lotta contro la cecità, una delle principali cause sostenute a livello mondiale.

A volere fortemente l’iniziativa è stato Emanuele Fazzi, Presidente del Club nell’Anno Sociale 2024-2025 e ora Presidente di Zona.

“Abbiamo acquistato questi tre bastoni elettronici perché crediamo fortemente che questo dono rappresenti un importante traguardo verso una maggiore inclusione delle persone con disabilità visive,” ha dichiarato il Presidente in carica del Lions Club Cremona Europea, Emanuele Bettini.

“Siamo certi che questo nostro Service migliorerà la quotidianità, la sicurezza e l’autonomia di queste persone. La tecnologia oggi può fare la differenza e abbattere molte barriere: per tutti questi motivi siamo entusiasti di contribuire a un futuro più inclusivo e sostenibile per tutti”.

Alla cerimonia erano presenti anche il Vicepresidente Antonio Brunelli e i Consiglieri Laura Rubagotti e Carmine Scotti, a sottolineare l’impegno corale del Club a fianco della comunità cremonese. Il Lions Club Cremona Europea continua a dare prove tangibili al motto del Lionismo internazionale: We Serve.

© Riproduzione riservata