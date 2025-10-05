La Lombardia e Cremona in prima linea all’Expo 2025 Osaka, in programma dal 5 al 13 ottobre. La Lombardia è protagonista all’interno del Padiglione Italia, con uno spazio esperienziale in linea con il tema dell’Esposizione Universale Progettare la società futura per le nostre vite e il concept italiano L’arte rigenera la vita. A tagliare il nastro inaugurale è stata Barbara Mazzali, Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, insieme al Commissario l’ambasciatore Mario Vattani e al vicepresidente di Confindustria Brescia Marco Capitanio che hanno dato ufficialmente avvio a una settimana ricca di contenuti, incontri e suggestioni.

Tra i momenti clou di apertura, la presentazione del brand “Lombardia Style”, racchiuso in un emozionante video che valorizza tutte le 12 province lombarde, e un gemellaggio in cantiere tra la cittadina giapponese di Asahikawa e un Comune lombardo. In programma, invece, per i prossimi giorni una straordinaria esibizione dal vivo del maestro Fabrizio Von Arx con un autentico violino Stradivari, in collaborazione con il Comune di Cremona e Fondazione Casa Stradivari di Cremona.

“Il posizionamento internazionale è una priorità strategica per Regione Lombardia – ha dichiarato Mazzali – e la partecipazione a Expo Osaka rappresenta una straordinaria vetrina globale per rafforzare l’attrattività, la competitività e le relazioni internazionali del nostro territorio. In particolare, promuoveremo le eccellenze lombarde e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, già molto apprezzati in Giappone”.

Nel corso della giornata inaugurale, si è svolto un incontro tra l’assessore Mazzali e il sindaco di Asahikawa, città del nord del Giappone riconosciuta come patrimonio Unesco per la sua eccellenza nel design e nella lavorazione del legno. La città ha manifestato interesse ad avviare un gemellaggio con una città lombarda con caratteristiche affini, aprendo a future collaborazioni culturali ed economiche. “La Lombardia si presenta a Expo come un mosaico di eccellenze, parte integrante di un’Italia altrettanto ricca e diversificata”, ha affermato Mazzali.

Nel Padiglione Italia, Regione Lombardia accoglie i visitatori con un’esperienza immersiva coinvolgente della durata di circa 7 minuti. Su enormi schermi avvolgenti, scorrono immagini spettacolari che raccontano l’anima della Lombardia: dalla natura ai borghi, dal patrimonio artistico allo sport, dalla gastronomia al turismo attivo.

Una parte speciale del percorso è dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, simbolo della capacità organizzativa e dell’ambizione internazionale del territorio. Dopo l’esperienza immersiva, i visitatori possono scattarsi una foto personalizzata nei photobooth interattivi, dislocati lungo il percorso.

Ogni postazione, disponibile in inglese e giapponese, permette di scegliere una delle 12 province lombarde come sfondo simbolico. La foto viene inviata direttamente sullo smartphone del visitatore tramite QR code: un ricordo digitale unico da portare a casa e condividere, per raccontare e ricordare l’incontro con la Lombardia a Expo Osaka 2025.

