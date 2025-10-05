Ultime News

Federica Priori
Degustazioni, show cooking e persino maxi installazioni artistiche di pane e salame: fitto il cartellone di eventi all’edizione 2025 della Festa del Salame, conclusa domenica a Cremona dopo tre giorni intensi nei quali gli standisti provenienti sia dal territorio sia da tutta Italia hanno animato il centro storico.

Promossa da Confcommercio Provincia di Cremona, Confartigianato Imprese Cremona, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi e numerose sinergie, la manifestazione ha registrato quest’anno un incremento di quasi il 30% degli espositori.

Per il pubblico la kermesse è stata l’occasione di assaggiare un prelibato salume scoprendo dai produttori le diverse tipologie e partecipare a iniziative particolari come la realizzazione di maxi “sculture” gastronomiche a cura dell’Associazione Panificatori insieme a studenti dell’Istituto Einaudi e del Liceo Artistico. fp

 

