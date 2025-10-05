L’inno di Mameli eseguito dal Complesso Bandistico Città di Cremona in Cortile Federico II ha inaugurato ufficialmente domenica mattina la trentunesima Festa del Volontariato, promossa da Forum Provinciale del Terzo Settore e CSV Lombardia Sud, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Comunitaria della Provincia.

Sul palco i rappresentanti istituzionali hanno salutato il pubblico, accorso numeroso per celebrare l’impegno quotidiano delle realtà sul territorio.

Oltre un centinaio le organizzazioni rappresentate con stand in piazza del Comune, Via Baldesio e Largo Boccaccino, per una manifestazione storica e sempre attuale, intitolata quest’anno Costruttori di Futuro – Coltivare relazione e generare fiducia immaginando il domani.

È un messaggio di solidarietà e di speranza quello espresso dai volontari alla Festa, lo stesso con cui si impegnano nelle attività delle associazioni aiutando chi ne ha bisogno. Novità dell’edizione 2025 è “Il passaporto del volontariato”, ideato per promuovere il volontariato come pratica di “cittadinanza attiva”. Fra talk sotto la Loggia dei Militi e appuntamenti dei progetti Giovani in Centro e Giovani Dentro, la giornata scorre per tutti i partecipanti con il sorriso.

