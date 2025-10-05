Un successo a Pizzighettone per l’ormai tradizionale Corsa delle Lumache, edizione 2025, che ha visto la partecipazione di ben 125 concorrenti. Una manifestazione negli anni sempre più attesa, capace di riunire grandi e piccoli in una mite domenica di ottobre.

L’edizione di quest’anno si è contraddistinta per l’assenza di contestazioni da parte delle associazioni animaliste, anch’esse diventate un classico della corsa: una gara regolare, seguita con grande attenzione dal pubblico presente, che ha applaudito ogni concorrente fino all’ultimo traguardo.

A imporsi nella classifica finale è stato Matteo Bonsignore, 5 anni, proveniente da Cervignano d’Adda, con la Chiocciola n. 102, che ha fermato il cronometro sul tempo di 9 minuti e 37 secondi. Un risultato che gli è valso il primo posto e gli applausi di tutti i presenti.

Il secondo posto è andato a Isacco Roccasalva da Caselle Landi, con la lumaca n. 34, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Eleonora Gottarelli di San Colombano, con la lumaca n. 111.

© Riproduzione riservata