Una Vanoli Basket Cremona coriacea non riesce ad imporsi al Palasport Taliercio di Mestre nella prima giornata della Serie A LBA 2025/2026. La squadra di coach Brotto è stata protagonista di un match giocato con coraggio e carattere; soltanto nel finale non è riuscita ad avere la meglio della Reyer Venezia padrone di casa. Resta che per oltre 35 minuti Willis e compagni – orfani di capitan Christian Burns, influenzato – hanno dato battaglia sul campo di una formazione strutturata e quotata come Venezia.

Non sono bastati alla Vanoli i 18 punti di Aljami Durham, miglior marcatore biancoblu e del match, alla pari dei reyerini Bowman e Parks. In doppia cifra anche Ousmane Ndiaye (14) e Payton Willis (13), con quest’ultimo che primeggia per valutazione (23). Per il capitano di serata in casa Vanoli, infatti, una prestazione totale, di grande leadership, condita da 6 rimbalzi, 5 assist e altrettanti palloni recuperati. Anche Davide Casarin, l’attesissimo ex di serata accolto dagli scroscianti applausi del pubblico orogranata, ha messo a referto 11 punti, più 5 rimbalzi e 5 assist. Sfiora invece la double-digit personale Sasha Grant, che si ferma a 9 punti.

Il primo starting five scelto da coach Brotto per il campionato propone Durham, Willis, Veronesi, Grant e Anigbogu. Venezia risponde con Cole, Valentine, Parks, Wiltjer e Horton. A sbloccare il punteggio è la Reyer a cronometro fermo con Cole, ma il primo canestro dal campo e soprattutto della stagione biancoblu lo firma Willis, capitano di serata. Durham e Grant dagli angoli colpiscono con precisione e la Vanoli si porta subito avanti (2-8). Anigbogu, nel mentre, protegge splendidamente il ferro dagli assalti di Valentine e Horton con due sonore stoppate. Venezia però reagisce prepotentemente dopo il timeout chiamato da coach Spahija: Bowman e Parks da tre punti impattano a quota 8, poi lo stesso Parks in campo aperto scatena il suo atletismo, riportando in vantaggio i padroni di casa. Il parziale orogranata non si arresta: Horton e ancora Parks, caldissimo, portano Venezia sul 21-8. Il furioso break dei padroni di casa viene chiuso da Ndiaye, poi Durham colpisce di nuovo dai 6.75 m, ma la Reyer rimane in doppia cifra di vantaggio grazie a Lever e Tessitori. Dopo 10′, la Vanoli insegue sul 25-13.

La Vanoli esce bene dalla pausa tra primo e secondo periodo, con l’alley-oop alzato da Durham e chiuso da Anigbogu con una potente schiacciata. Durham sale di colpi, rispondendo prima al canestro di Wheatle e segnando poi la sua terza tripla di serata, che lo porta in doppia cifra personale. Venezia però non resta a guardare e rimane in doppia cifra di vantaggio grazie a Tessitori. Willis e l’ex di serata Casarin piazzano un mini-break che dimezza lo svantaggio cremonese da 10 a 5 lunghezze (32-27), poi Ndiaye dalla lunga distanza risponde ai bersagli di Cole e Valentine. La squadra di coach Brotto è viva e si è ricompattata con carattere dopo il momento di difficoltà nel primo quarto, stringendo le maglie in difesa. Casarin colpisce da tre punti, Anigbogu stoppa ancora una volta la Reyer al ferro e Willis schiaccia in campo aperto il -1 Vanoli. Il parziale biancoblu a fine secondo quarto non si arresta: è Ndiaye a mettere la ciliegina sulla torta, con la tripla del sorpasso. Squadre negli spogliatoi sul 36-38 per la Vanoli, autrice di un secondo quarto da 25-11 in favore di capitan Willis e compagni.

Il rientro dall’intervallo è positivo per la Vanoli, con Durham che si conferma preciso dall’arco per il +5 biancoblu. Bowman rivitalizza Venezia con 4 punti consecutivi, poi è Parks a far rimettere la testa avanti agli orogranata. Casarin controsorpassa in floater, ma è ancora Bowman – coadiuvato da Candi – a portare la Reyer a un possesso pieno di margine (46-43). Grant riavvicina la Vanoli, poi è Ndiaye da tre punti a trovare il fondo della retina per il nuovo vantaggio cremonese. Ancora Grant risponde all’ispirato Bowman, sfruttando l’ottima intesa nei giochi a due con Casarin, che poi in penetrazione trova l’appoggio del +4 Vanoli. Nel finale di terzo quarto Tessitori torna a farsi sentire nel pitturato, con la Reyer che a rimbalzo offensivo trova diverse seconde opportunità. Jones schiaccia il nuovo +3, ma è di Cole l’ultimo canestro del terzo periodo, che termina sul 53-54. La Vanoli ha un punto di vantaggio da difendere in vista degli ultimi dieci minuti.

Grant sblocca l’ultimo quarto con un bel canestro dalla media distanza, ma Tessitori, Parks e Cole continuano a guidare l’attacco della Reyer, che torna a macinare punti riportandosi a +7. Il canestro di Parks elide i due punti di Veronesi, ma la Vanoli non molla e torna a contatto grazie a Casarin e Willis (65-62). Una tripla di Cole raddoppia il gap tra le due squadre, ma capitan Willis pesca un gioco da quattro punti che vale il -2 cremonese. Ndiaye risponde alla tripla di Wiltjer con la stessa moneta, ma dall’arco segna anche Bowman, che poi attacca il canestro con efficacia per il nuovo +7 Reyer a 90″ dalla fine. Durham annulla i due punti di Wheatle e con altri due tiri liberi realizzati riporta la Vanoli a -5 a 25″ dalla fine, ma la Reyer non perde il controllo del match nel finale. La Vanoli Cremona esce sconfitta dal Taliercio per 82-75 nella prima giornata di Serie A LBA.

REYER VENEZIA – VANOLI BASKET CREMONA 82-75 (25-13, 36-38, 53-54)

REYER VENEZIA: Tessitori 13, Cole 15, Horton 4, Lever 2, De Nicolao n.e., Candi 2, Bowman 18, Wheatle 5, Nikolic n.e., Parks 18, Wiltjer 3, Valentine 2. Coach: Neven Spahija

VANOLI BASKET CREMONA: Anigbogu 2, Willis 13, Jones 4, Casarin 11, Grant 9, Galli n.e., Veronesi 4, De Gregori n.e., Durham 18, Ndiaye 14. Coach: Pierluigi Brotto

Il commento di coach Brotto nella conferenza stampa post partita: “Abbiamo fatto la partita che volevamo fare contro una squadra forte, una corazzata come la Reyer. Lo scorso anno per noi Nikolic era una prima punta, quest’anno Venezia può permettersi di lasciarlo in panchina tutta la partita. Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato, abbiamo costretto Venezia a vincerla tirando fuori le unghie nel finale, con Bowman che ha fatto due canestri decisivi. Il nostro piano partita era non farli correre tanto: ci siamo riusciti a tratti, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi per l’atteggiamento che hanno messo in campo”.

La Vanoli Cremona tornerà in campo domenica 12 ottobre alle ore 17:30 per l’esordio casalingo dei biancoblu al Pala Radi contro la Dinamo Sassari.

© Riproduzione riservata