Si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Monteverdi di Cremona lo spettacolo teatrale Voci Sorelle, esito finale del laboratorio condotto da Denise Valentino, con la collaborazione alla regia di Cristina Guindani e Silvia Accini e con la compagnia teatrale La Casta D.

La serata rappresenta un momento di condivisione artistica e sociale, frutto di un percorso formativo che ha visto protagonisti i partecipanti al laboratorio. L’evento è realizzato in collaborazione con Arti Sorelle, e gode del patrocinio del Comune di Cremona e dell’Ordine degli Avvocati di Cremona – Comitato Pari Opportunità.

Arti Sorelle è nato come blog che esplora l’arte adottando un punto di vista transfemminista e col tempo è diventato un collettivo che opera nel campo della cultura, proponendosi di fare divulgazione e dare spazio a realtà artistiche impegnate in progetti sociali.

Anche lo spettacolo ha un risvolto sociale importante: l’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato, al netto dei costi, verrà devoluto all’associazione I care, We care APS, impegnata in progetti a sostegno delle donne vittime di violenza.

“Voci Sorelle è un viaggio che parte dal mondo degli stereotipi per approdare nella terra delle ‘non rappresentate’ ovvero di quelle donne che nel corso della storia hanno cambiato il mondo dell’Arte con le loro invenzioni, ma che sono state oscurate dall’ombra di mariti, padri, allievi e fratelli” spiega la regista, Denise Valentino. “Da tempo sposiamo le battaglie dell’associazione I Care We Care, e le sosteniamo con convinzione. Quest’anno collaboreremo anche con Arti Sorelle, una giovane realtà che fa dall’arte un utile attivismo. Per noi è un onore avere ottenuto il patrocinio del Comitato delle pari opportunità dell’Ordine degli avvocati che ha dato lustro al nostro spettacolo”.

“Noi di Arti Sorelle siamo emozionate di poter collaborare con La Casta D. e I Care, We Care, poiché ci danno l’occasione di vedere la nostra ricerca messa in scena nel secondo atto dello spettacolo, dando maggior risonanza alle voci di artiste che sono state tanto fondamentali, quanto oscurate nel corso della storia” commenta Penelope Contardi, portavoce di Arti Sorelle.

“Teniamo particolarmente a questo spettacolo, perché porta a riflettere in modo brillante e incisivo sul tema degli stereotipi, che sono alla base di tante distorsioni culturali e che provocano spesso a fenomeni di violenza, di genere e non solo. La collaborazione con Arti sorelle costituisce per noi un valore aggiunto” aggiunge Stella Abbamonte, presidente di I Care We Care. “Siamo molto riconoscenti a Denise Valentino, straordinaria artista, e alla compagnia teatrale La Casta D. per essere nuovamente al nostro fianco: il loro supporto ci ha permesso in molte occasioni di realizzare progetti scolastici, e non solo, di grande impatto. La loro arte ha consentito di veicolare messaggi con forte potenza”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 5200322 a partire dalle 10 di martedì 7 ottobre.

