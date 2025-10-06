Proseguono gli interventi per reperire nuovi spazi da destinare a sepolture nel Civico Cimitero. Nello specifico, gli uffici comunali, dopo aver provveduto nei mesi di febbraio e marzo alle esumazioni dei defunti sepolti al Campo 4, hanno avviato le procedure per le estumulazioni dei defunti tumulati al piano terra dell’VIII Androne Vecchio della Crociera di ponente, operazioni che verranno effettuate a partire dall’inizio del prossimo mese di novembre.

Le estumulazioni, previste dalla legge nazionale in materia cimiteriale, sono necessarie per sopperire alla carenza di sepolture all’interno del cimitero in quanto non vi è la possibilità la possibilità di costruire nuove strutture. Le operazioni sono state disposte dai Servizi Cimiteriali e ufficializzate da un’ordinanza a firma del sindaco che resterà affissa ai cancelli del cimitero, presso l’VIII Androne vecchio, pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune per 90 giorni, insieme all’elenco dei nominativi di tutte le 303 persone che verranno estumulate, e la cui sepoltura risale a più di cinquant’anni fa (nella maggior parte dei casi le sepolture risalgono agli anni ‘30 e ‘40 del Novecento). Le ultime estumulazioni sono avvenute tra il 2020 e il 2023, a seguito dell’emergenza pandemica, e sono state nuovamente programmate quando è stato verificato che il numero dei cosiddetti colombai stava scarseggiando.

I famigliari delle persone sepolte nell’VIII Androne Vecchio possono prendere contatto con con i Servizi Cimiteriali, preferibilmente entro il 18 ottobre, per manifestare la loro volontà sulla destinazione dei resti dei propri cari scrivendo all’indirizzo cim@comune.cremona.it , oppure telefonando al numero 0372407361 – 0372407362). I resti, infatti, potranno essere tumulati in un nuovo ossario preso in concessione, in un ossario o in un loculo dove sono già tumulati altri parenti o traslati in un altro cimitero in città o fuori Comune, a seguito del pagamento delle tariffe vigenti. Nel caso in cui nessun famigliare esprima una volontà specifica, i resti verranno raccolti e tumulati nello stesso VIII Androne Vecchio nei colombai della sesta fila, come stabilito dall’ordinanza sindacale.

Da lunedì 20 ottobre presso gli uffici dei dei Servizi Cimiteriali (via Cimitero, 1), sarà disponibile il programma dettagliato delle operazioni, con l’individuazione del giorno e dell’orario preciso dell’estumulazione di ogni singolo defunto, in modo da permettere ai famigliari interessati di essere presenti.

