In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2025, giovedì 9 ottobre l’Asst di Cremona propone un open day dedicato a prevenzione, cura e riabilitazione visiva. Oculisti, ortottisti e infermieri dei reparti di Oculistica dell’Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Oglio Po saranno a disposizione dei pazienti per una consulenza gratuita, utile a valutare lo stato di salute degli occhi e identificare eventuali patologie o criticità.

La giornata, istituita dall’Oms, ha il principale scopo di focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione delle malattie che possono colpire i nostri occhi, esortando tutti ad effettuare controlli regolari per individuare con tempestività eventuali patologie e diagnosticarle precocemente. Il fattore tempo, infatti, è determinante per scongiurare l’aggravamento e, dove possibile, curarle per prima che possano degenerare.

L’open day è inserito nel calendario d’iniziative della sezione cremonese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) che aderisce alla giornata promossa dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (Iapb Italia onlus) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

QUANDO E DOVE

OSPEDALE DI CREMONA (Largo Priori, 1 Cremona)

Ambulatori Oculistica, piano 6 – lato sinistro

Giovedì 9 ottobre 2025 dalle 10.40 alle 12.40 e dalle 14 alle 18

OSPEDALE OGLIO PO (via Staffolo 51, Casalmaggiore)

Ambulatori Oculistica

Giovedì 9 ottobre 2025 dalle 9 alle 12

COME SI ACCEDE

Su prenotazione mercoledì 8 ottobre dalle 8.30 alle 9.30

telefonando al numero unico 0372 405752

