S’intitola Orizzonti colorati la nuova mostra personale che si apre sabato pomeriggio al Centro Pinoni. Nella sale di Largo Carelli 5 si possono ammirare, fino al 30 ottobre, le opere di Emanuela Terragnoli.

Si tratta di una pittrice autodidatta la cui arte nasce da una profonda esigenza interiore di espressione, trasformata nel tempo in un linguaggio pittorico immediatamente riconoscibile. Ha esposto con successo sia in Italia e all’estero, conseguendo premi e riconoscimenti. Sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.

Attratta dalla potenza evocativa del paesaggio e dalla complessità della figura umana, ama eseguire anche altri soggetti. La sua tecnica prediletta è quella a spatola su tela, con la quale riesce a imprimere sulla tela energia e matericità. Negli ultimi anni si dedica con particolare attenzione anche all’arte astratta, esplorando nuove forme di espressione libera e istintiva.

La sua pittura è un “viaggio emozionale”, un ponte tra realtà e visione, dove ogni opera racconta una storia che va oltre l’apparenza. Infaticabile animatrice culturale, è presidente dell’Accademia d’Arte e Artigianato Artistico di Verona. “Per me la libertà è una tela a colori. Infatti, dipingere mi fa sentire libera” spiega l’artista. “Quando eseguo un quadro entro in una dimensione tutta mia, fatta di silenzi che parlano, di colori che respirano, di emozioni che trovano forma. In quel tempo sospeso non ho bisogno di nulla: sto bene e sono me stessa. Ogni dipinto è, quindi, n frammento di me: una gioia vissuta, un turbamento attraversato, un pensiero che si materializza. Così la tela si riempie di paesaggi e colori che raccontano, senza filtri e mediazioni, la mia storia”.

“Le opere di Emanuela Terragnoli sono specchi autentici dell’anima di questa eclettica pittrice; le tinte, dense e pastose, definiscono paesaggi gravidi di luce e di silenzi, entro cui s’incardina una raffinata meta-narrazione capace di coinvolgere immediatamente il fruitore. Sia che si tratti di scorci reali o immaginari, l’artista rimane sempre fedele a se stessa, sublimando la “grande bellezza” della natura” spiega il curatore, Simone Fappanni.

L’esposizione è visitabile gratuitamente da lunedì a sabato dalle 14,15 alle 16,15, in occasione degli eventi del Centro Pinoni e in altri orari, per gruppi e scolaresche, previo appuntamento.

