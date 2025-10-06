Fees digitalizza spese e documenti. Visione 3000 si occupa di prodotti innovativi nel campo della sicurezza sul lavoro. Abbs ha creato una app che consente a privati e aziende di gestire in un unico spazio digitale tutti gli abbonamenti. OMP!, Oh my Physio, connette fisioterapisti e pazienti in modo innovativo per valutare a distanza i progressi di una terapia.

Sono queste le quattro startup nate grazie all’incubatore e acceleratore Build Your Idea che verranno presentate mercoledì 8 ottobre nell’Aula Magna del Campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, durante l’evento Dalle idee alle imprese: l’ecosistema BYI per i giovani imprenditori.

Un appuntamento organizzato dal Crit (Distretto dell’Innovazione Digitale di Cremona) in sinergia con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e in particolare il Cersi (Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale) e in collaborazione con Bcc Credito Padano. Un’occasione rivolta a giovani che hanno idee innovative e ad aziende interessate a scoprire i vantaggi di investire in una startup.

All’appuntamento, parteciperanno il Professore ordinario di Strategia aziendale e di Imprenditorialità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Cersi, Fabio Antoldi, il responsabile Digital Innovation & Multichannel presso Iccrea Banca, Andrea Coppini e il Cto e Founder di ReportAId Claudio Caletti. Modera Alessandro di Stefano, giornalista di StartupItalia.

La partecipazione all’evento è gratuita: il numero di posti è limitato, quindi, è necessaria l’iscrizione tramite il portale Eventbrite.

“Abbiamo da subito sposato il programma BYI in quanto consapevoli dell’importanza di sviluppare l’economia del nostro territorio attraverso la valorizzazione dei talenti e delle loro idee” commenta il direttore generale di Bcc Credito Padano Oliviero Sabato. “La fuga di talenti è una sfida significativa per molte aree geografiche, ma noi crediamo fermamente nel valore e nel potenziale dei nostri giovani e delle nostre imprenditrici e imprenditori locali. Per questo, intendiamo impegnarci attivamente nel ruolo di facilitatore finanziario, per trattenere il talento nel territorio, offrendo il supporto utile per trasformare visioni innovative in realtà tangibili.”

“Build Your Idea è un esempio concreto di come la presenza delle Università in un territorio può generare processi virtuosi e creare opportunità concrete per fare innovazione. A Cremona, anche grazie alla presenza del Campus Santa Monica dell’Università Cattolica, ciò è sempre più evidente” aggiunge Antoldi. “Grazie alla partnership con il Crit, stiamo offrendo ai giovani la possibilità di trasformare in progetti tecnologici le loro migliori idee di impresa”.

Il programma di incubazione e accelerazione di startup Build your idea è coordinato e promosso dal Crit (Distretto dell’Innovazione Digitale di Cremona) in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e in particolare il Cersi (Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale), in partnership con la Camera di Commercio di Cremona, Fondazione Next Generation 3C e a stretto contatto con il Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata