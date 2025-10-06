//EVENTO VIDEO STARTER

L’eccellenza italiana sfida i dazi a Vinitaly Chicago

CHICAGO (ITALPRESS) – Consolidare la presenza del vino italiano in un mercato considerato strategico e insostituibile. Questo l’obiettivo della seconda edizione di Vinitaly.USA, a Chicago, che riunisce oltre 250 espositori tra aziende, consorzi e collettive regionali impegnati in incontri con più di 1.500 buyer americani. L’evento è organizzato da Veronafiere-Vinitaly con ITA Italian Trade Agency, Fiere Italiane e la Camera di Commercio italiana americana del Midwest.
