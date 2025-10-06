Il gruppo consiliare di Forza Italia ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Sindaco e alla Giunta Comunale per chiedere chiarimenti e interventi concreti rispetto a una serie di criticità segnalate nel quartiere di Cavatigozzi, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla viabilità, al decoro urbano e al presidio del territorio.

Tra i principali temi sollevati dai residenti, afferma Andrea Carassai, capogruppo di Forza Italia, “la sosta irregolare lungo via Guido Grassi, adiacente al PalaCava, e l’assenza di marciapiedi sicuri per bambini e ragazzi che frequentano l’impianto sportivo; il transito di mezzi pesanti lungo via Milano; l’area adibita a prato selvatico nel Parco don Sergio Foglia per tutelare biodiversità e insetti impollinatori, che ha generato disagi alla cittadinanza legati alla proliferazione di insetti e roditori”.

E ancora: mancanza di illuminazione lungo diversi punti della pista ciclabile di via Milano; malfunzionamento del semaforo a chiamata in via Milano, “che rallenta inutilmente il traffico anche in assenza di pedoni”; “pericolosità dell’incrocio tra via Milano, via Stazione e via Riglio, percorso da biciclette ed e-bike spesso a velocità elevata e senza rispetto delle precedenze”; scarsa presenza della Polizia Locale nel quartiere; necessità di interventi di potatura della vegetazione lungo via Stazione, che crea intralcio alla circolazione dei mezzi pesanti diretti al consorzio agrario”.

Il consigliere ricorda anche che fine abbia fatto la “richiesta di riqualificazione della piazza della Sorgente, anche tramite lo spostamento della fermata dell’autobus verso via Milano, già valutato positivamente dai tecnici comunali e dell’azienda del trasporto pubblico locale.

L’interrogazione chiede inoltre all’Amministrazione se siano previste soluzioni per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali lungo via Milano.

“Il quartiere di Cavatigozzi merita attenzione, cura e investimenti concreti – dichiara Carassai -. Abbiamo raccolto la voce dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza, viabilità sostenibile e un ambiente urbano decoroso. In passato, già molte di queste segnalazioni sono già state portate all’attenzione dell’Amministrazione comunale, come l’annoso problema di via Milano, arteria fondamentale per la nostra città, da anni estremamente congestionata a causa, soprattutto, della vicinanza con la zona industriale di Cremona e l’area di Porto Canale”.

