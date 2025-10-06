//EVENTO VIDEO STARTER

6 Ott 2025 Zontini nuovo presidente della
Società Filodrammatica Cremonese
6 Ott 2025 Conferenze "Gli ex dell'Aselli"
Il 10 ottobre in Sala Puerari
6 Ott 2025 Juliette: 6 anni fa il "pestaggio"
Ma i testimoni fanno "scena muta"
6 Ott 2025 Caritas Cremonese, raccolti già
30mila euro per la Terra Santa
6 Ott 2025 La Virgilio ripulisce il centro:
raccolti 30 chili di rifiuti
Occhiuto rieletto in Calabria “Lavoro e sacrifici vengono ripagati”

GIZZERIA (CATANZARO) (ITALPRESS) – “Vorrei ringraziare soprattutto i calabresi, sono ancora più orgoglioso di loro dopo questo risultato che è persino superiore alle attese. Pasquale Tridico mi ha chiamato per farmi i complimenti e gli auguri di buon lavoro. Lo ringrazio, gli ho chiesto di collaborare perché è necessario pacificare questa regione. E’ stata una campagna violenta e con toni che a volte ci hanno fatto soffrire”. Così il presidente rieletto della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dal quartier generale di Gizzeria. “In un Paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia, vorrei che il mio gesto non venisse male interpretato, è giusto che ogni potere dello Stato faccia il suo lavoro. Troppe volte, però, delle inchieste vengono strumentalizzate per cercare di sconfiggere, per altra via, chi non potrebbe essere sconfitto elettoralmente. I calabresi – ha concluso – hanno dato la dimostrazione che il lavoro e i sacrifici, nella vita come in politica, possono essere ripagati da tanto affetto”.

