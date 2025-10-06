Domenica 12 Ottobre A.P.O.M. Associazione Patologia Oncologica Mammaria ETS, in collaborazione con Holis Medical Center, ripropone l’appuntamento per sottoporsi alla visita senologica gratuita.

A.P.O.M., costituita il 6 febbraio 2003 con sede in Cremona, Via Damiano Chiesa 1/A, da sempre è impegnata nella promozione e divulgazione della prevenzione alla salute sul territorio con particolare attenzione alle patologie oncologiche mammarie, offre accoglienza, ascolto e supporto per le donne colpite da patologia oncologica mammaria ed i loro familiari.

Per quanto riguarda la prevenzione l’Associazione è attiva anche per facilitare la possibilità di effettuazione di esami diagnostici quali visite, ecografie e mammografie a chi ne avesse necessità e ne facesse richiesta.

Le visite si effettueranno presso HOLIS Medical Center a Cremona in Via Antiche Fornaci 66, domenica 12 ottobre dalle 8:30 alle 12:00 grazie alla disponibilità del Dr. Alberto Bottini e del Dr. Antonio Brunelli.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : telefonare allo 0372-432800

