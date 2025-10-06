Cronaca
Soresina, commise una rapina
nel 2020: 24enne in manette
I Carabinieri di Soresina, lo scorso sabato pomeriggio, hanno arrestato un ragazzo di 24 anni, pregiudicato, condannato per rapina. I fatti risalgono al 2020, nel comune di Codogno (Lo). La Procura di Lodi aveva avviato un procedimento penale per reati contro il patrimonio.
A distanza di cinque anni, il 24enne è stato fermato dai militari a Soresina ed è stato arrestato in seguito all’ordine di carcerazione emesso proprio dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura lodigiana.
I giovani è stato accompagnato a Ca’ Del Ferro, casa circondariale di Cremona, dove dovrà scontare la pena definitiva di reclusione di due anni e undici mesi.
