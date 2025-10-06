//EVENTO VIDEO STARTER

6 Ott 2025 Arriva la prima superluna del 2025
Il 7 ottobre l'evento spettacolare
6 Ott 2025 Conferenze "Gli ex dell'Aselli"
Il 10 ottobre in Sala Puerari
6 Ott 2025 Juliette: 6 anni fa il "pestaggio"
Ma i testimoni fanno "scena muta"
6 Ott 2025 Caritas Cremonese, raccolti già
30mila euro per la Terra Santa
6 Ott 2025 La Virgilio ripulisce il centro:
raccolti 30 chili di rifiuti
Verso un nuovo Testo Unico per la farmaceutica

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega sul Testo Unico della legislazione farmaceutica. Un provvedimento che prevede tra l’altro il potenziamento dell’integrazione delle farmacie territoriali nella rete assistenziale, la digitalizzazione dei processi di prescrizione e dispensazione, il rafforzamento dei sistemi informativi e la revisione dei tetti di spesa del meccanismo del payback. Soddisfazione per il ddl è stata espressa dalla Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

