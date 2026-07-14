Insegna in Corso Campi, il Comune: “Non risulta autorizzata”

L’insegna del negozio al civico 74 di corso Campi sta sollevando polemiche tra i residenti del centro cittadino. Dopo le segnalazioni presentate, è arrivata la risposta dell’Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico: secondo quanto comunicato dal Comune, i mezzi pubblicitari installati intorno alla vetrina dell’attività non risultano autorizzati e sono considerati abusivi.

Nella comunicazione si precisa inoltre che la pratica sarà trasmessa agli uffici competenti per effettuare i necessari sopralluoghi e gli accertamenti del caso. Saranno quindi i tecnici comunali a verificare la situazione e ad adottare gli eventuali provvedimenti previsti dalla normativa.

La vicenda nasce dalle perplessità espresse da diversi residenti del centro storico, che hanno segnalato l’impatto dell’insegna installata sulla facciata dell’edificio, ritenendola poco compatibile con il contesto architettonico di Corso Campi, una delle vie di maggior pregio della città.

Il tema riguarda anche il rispetto delle regole che disciplinano insegne e mezzi pubblicitari nel centro storico, dove gli interventi sono soggetti a specifiche autorizzazioni e, nei casi previsti, al parere degli organismi competenti in materia paesaggistica e di tutela degli edifici.

Dopo la risposta del Comune, l’iter amministrativo entra ora nella fase delle verifiche tecniche. Al termine degli accertamenti sarà chiarito se l’installazione rispetta o meno tutte le prescrizioni previste dai regolamenti comunali e se saranno necessari ulteriori interventi e se la questione debba essere sottoposta anche all’esame della Commissione Paesaggio.

Non è la prima volta che il tema delle insegne nel centro storico finisce al centro del dibattito. Alcuni anni fa erano stati gli stessi cittadini a chiedere un intervento sull’insegna della clinica Dentix, all’angolo tra Corso Campi e via Guarneri del Gesù. Il grande neon rosa, ritenuto troppo impattante nel contesto storico, era stato successivamente sostituito con un’insegna bianca, più discreta. La clinica aveva poi chiuso definitivamente nel 2020.

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